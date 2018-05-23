С территории России на Донбасс наемникам перебросили горючее и 12 вагонов с боеприпасами - ИС
18:08, 23 мая 2018Война
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Наемникам РФ на Донбасс перебросили 1400 тонн горючего и 12 вагонов с боеприпасами.
Иллюстрация REUTERS
С территории РФ на оккупированные территории Донбасса на прошлой неделе перебрасывали боеприпасы и топливо.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"Для обеспечения террористической деятельности частей и соединений 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск на протяжении последней недели с территории России было доставлено около 1400 тонн горюче-смазочных материалов (ж/д. ст. Ровеньки) и 12 вагонов с боеприпасами (ж/д. ст. Иловайск)", - говорится в сообщении.
Как сообщал пресс-центр ООС, за прошедшие сутки на Донбассе боевики почти полсотни раз открывали огонь, погиб один украинский боец.
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