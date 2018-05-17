Хуг едет на Донбасс из-за серьезного ухудшения ситуации

19:07, 17 мая 2018
Война
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Александр Хуг \ REUTERS

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг отправляется сегодня вечером на Донбасс из-за серьезного ухудшения ситуации с безопасностью за последние сутки.

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Об этом сообщает пресс-служба миссии. Хуг проведет оценку ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияния на жизнь гражданского населения, а также обсудит с вовлеченными сторонами меры по снижению напряженности.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра Объединенных сил, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 66 раз нарушили режим прекращения огня, из них 25 раз применяли минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня БМ-21, в результате чего двое украинских защитников погибли, четверо получили ранения.

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Теги: #Донбасс#визит#Хуг