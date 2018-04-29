В Донецкой области на пустыре нашли большой арсенал боеприпасов (фото, видео)

Обнаружено почти 3 тыс. патронов различных калибров.

В Донецкой области, на пустыре в населенном пункте Новотроицкое, украинские пограничники обнаружили большой арсенал боеприпасов.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГНСУ).

«Обнаружено почти 3 тыс. патронов различных калибров, в том числе 5.45, 7.62, 12.7. Патроны находились недалеко от жилых домов и автомобильной трассы Мариуполь-Донецк, и могли быть использованы вражескими диверсантами. Позже обнаруженные патроны были переданы саперам 93 бригады для уничтожения», - говорится в сообщении.

Ранее в ООН сообщили, что территория Донбасса является одной из самых заминированных регионов в мире, а Украина занимает первое место в мире по числу погибших в результате взрывов мин.