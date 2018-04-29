В Донецкой области на пустыре нашли большой арсенал боеприпасов (фото, видео)

21:54, 29 апреля 2018
Война
230
Обнаружено почти 3 тыс. патронов различных калибров / фото dpsu.gov.ua

Читайте такжеНа Донбассе взорвался скрытый арсенал оккупантов - погибли двое боевиков

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГНСУ).

«Обнаружено почти 3 тыс. патронов различных калибров, в том числе 5.45, 7.62, 12.7. Патроны находились недалеко от жилых домов и автомобильной трассы Мариуполь-Донецк, и могли быть использованы вражескими диверсантами. Позже обнаруженные патроны были переданы саперам 93 бригады для уничтожения», - говорится в сообщении.

фото dpsu.gov.ua

Ранее в ООН сообщили, что территория Донбасса является одной из самых заминированных регионов в мире, а Украина занимает первое место в мире по числу погибших в результате взрывов мин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#арсенал оружия