Украина становится одной из самых заминированных территорий в мире - ООН

Так же в ООН подчеркнули, что мир забыл о гуманитарном кризисе в Украине.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер призвала лучше информировать общественность о ежедневном насилии и условиях жизни на Донбассе.

Об этом она сказала на конференции, посвященной гуманитарному кризису на востоке Украины, которая проходила в Брюсселе, сообщает Голос Америки.

"Этот кризис разгорелся во дворе Европы, но он в основном забыт миром", - подчеркнула Мюллер.

Она отметила, что по данным ООН, более 2530 гражданских погибли и 9 тысяч получили ранения вследствие военных действий на Донбассе. Повреждены тысячи домов, сотни больниц, школ и объектов водо- и электроснабжения.

Читайте такжеАмериканский аналитик оценил шансы на успех миротворческой миссии на Донбассе

"Бесчисленные соглашения о прекращении огня не сработали, и именно из-за этой политической несостоятельности положить конец конфликту 4,4 миллиона украинцев продолжают терпеть ежедневные страдания", - сказала Мюллер.

По ее словам, восточная Украина быстро становится "одной из самых заминированных территорий в мире".

Она подчеркнула, что каждый месяц линию соприкосновения пересекает миллион человек и тысячи из них сталкиваются с препятствиями в доступе к пенсиям и социальным выплатам. Также 1,2 миллиона украинцев испытывают острую нехватку продовольствия.

Напомним, в декабре 2017 года Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму.