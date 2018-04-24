На оккупированном Донбассе находится до 5 тысяч военных регулярных войск РФ

Пока граница на Донбассе не будет перекрыта проблема не будет решена.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Александр Моцик заявил, что на оккупированном Донбассе находятся от 3 до 5 тыс. военных регулярных войск РФ.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время круглого стола на тему: «Как быть с неподконтрольными территориями: Украина, Молдова, Грузия?» в Киеве.

«Конфликт на востоке Украины был инспирирован российскими спецслужбами и затем с введением контингентов регулярных вооруженных сил, подпитан наемниками», - заявил он.

«Что касается Донбасса и Крыма, то в будущем Украине нужно проводить политику с тем, чтобы в будущем эти территории были полностью поставлены под контроль и суверенитет Украинского государства», - добавил Моцик.

Он отметил, что сейчас Украина принимает участие в различных форматах, чтобы достичь мира на Донбассе. «Миротворческая операция возможна, если она будет эффективной, а эффективной она будет, когда она будет размещена на всей территории оккупированного Донбасса, в том числе на границе, поскольку через границу заходят регулярные войска, наемники, завозится оружие, оборудование, происходит ротация», - добавил Моцик.

По его словам, пока граница на Донбассе не будет перекрыта, проблема не будет решена. «Нужен вывод регулярных российских войск, а их сейчас на территории Украины (Донбасса - УНИАН) от 3 до 5 тыс., об этом недавно, в частности, заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, выступая перед Конгрессом», - добавил Моцик.

Однако, по его словам, Россия отказывается от того, что она присутствует в военном плане на Донбассе.