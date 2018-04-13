Россия разместила у границ Украины четыре ракетные бригады, вооруженные "Искандерами" - Турчинов

Секретарь СНБО отметил, что «это угрожает не только Украине, это - фактически угроза всем европейским странам».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия разместила у границ Украины четыре ракетные бригады, вооруженные ракетными комплексами «Искандер»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сообщил во время выступления на 11-м Киевском форуме.

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«Я хочу обратить внимание на ракетные войска РФ, непосредственно приближенные к нашей границе - это четыре ракетные бригады, вооруженные современными ракетными системами «Искандер», - заявил он.

Турчинов отметил, что «сегодня есть две модификации «Искандера». Баллистическая ракета поражает цели на дальности 500 км, но сегодня «Искандер-К» обеспечивается крылатыми ракетами, которые могут уничтожать цель на расстоянии до 2,5 тыс. км».

По словам Турчинова, это является демонстративным выходом России из соглашения о запрете ракет средней и малой дальности.

«Это угрожает не только Украине, это - фактически угроза всем европейским странам, так как время ракетной атаки уменьшается до минут, а не часов», - сказал он.