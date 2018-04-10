Не только «эскорт» для ОБСЕ: Порошенко выступил за возможность миротворцев ООН разоружать боевиков на Донбассе

Президент Украины также констатирует отсутствие прогресса на переговорах в рамках минского процесса.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН должна иметь возможность разоружать боевиков и защитить гражданское население на Донбассе, а не быть «эскортом» для наблюдателей ОБСЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

«У нас нет в Совместном центре координации и контроля (прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе - УНИАН) российских представителей на оккупированной территории, которые могли бы эффективно обеспечивать режим прекращения огня», - отметил Порошенко.

Президент констатирует отсутствие прогресса на переговорах в рамках минского процесса.

«Мы надеемся, что совместные предложения, которые выдвигают Франция, Германия, Украина и США по проекту решения Совбеза ООН о введении миротворческой миссия, которая будет не эскортом для наблюдателей ОБСЕ, а будет полноценной, полномасштабной, которая сможет разоружать незаконные вооруженные формирования, защитить людей, живущих на оккупированных территориях, и приблизить вопросы безопасности кондиции для начала политического процесса местных выборов», - подчеркнул Порошенко.

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«К сожалению, мы пока не имеем поддержки России (в развертывании полномасштабной миротворческой миссии ООН на Донбассе - УНИАН), но мы не теряем надежды на то, что наша упорная работа должна привести к положительному результату», - добавил президент.

Порошенко отметил, что «российский сценарий не является сценарием миротворцев, российский сценарий - это эскорт для наблюдателей ОБСЕ, который не выполняет функции установления мира и прекращения войны».

Также президент в очередной раз подчеркнул, что на востоке Украины нет замороженного конфликта, а есть агрессия России против суверенного и независимого государства.

«Миротворцы должны иметь соответствующий мандат на всю территорию, соответствующие права по контролю неконтролируемого участка украинско-российской границы и по разоружению незаконных формирований. Остальные вопросы являются вопросом компромисса, и мы надеемся, что совместными усилиями этот компромисс будет достигнут», - подытожил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Пресс-служба российского президента по итогам переговоров заявила, что лидеры двух государств обсудили возможное введение миссии ООН для охраны наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.