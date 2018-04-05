Журналисты показали, как украинские воины в Чистый четверг готовятся к Пасхе (видео)

На Донбассе военные говорят об относительном затишье.

Хоть пасхальное перемирие боевики не соблюдают, украинские военные говорят об относительном затишье.

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Его они в Чистый четверг используют для собственных нужд: устраивают баню, прихорашиваются, а еще лечат зубы и проверяют легкие. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщал УНИАН, православные христиане 5 апреля отмечают Великий четверг, который в народе называют Чистым – день установления Евхаристии, Таинства Причастия.

В Чистый четверг необходимо устроить генеральную уборку. Причем чистота должна осуществляться не только физически - уборка, купание, но и духовно - необходимо избавиться от плохих мыслей.