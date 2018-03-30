Отпросится из ада: ликвидированного террориста "Гиви" вызвали повесткой в суд (фото)

Ликвидированного более года назад террориста "Гиви" ждут в Павлоградском районном суде 5 апреля.

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вызывает на заседание 5 апреля ликвидированного главаря бандформирования "Сомали" террористов "ДНР" Михаила Толстых, известного по кличке "Гиви".

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Об этом говорится в судебной повестке, которая опубликована в официальной правительственной газете "Урядовый курьер" №61 от 30 марта.

"Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вызывает обвиняемого Толстых Михаила Сергеевича на подготовительное судебное заседание, которое назначено на 5 апреля 2018 года на 9:00", – говорится в тексте повестки.

Отмечается, что обвиняемого вызывает председательствующая судья Наталья Самоткан.

Согласно тексту повестки, "Гиви" обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 258-3 (создание террористической свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка и ведение агрессивной войны), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Напомним, Михаил Толстых по прозвищу "Гиви" был ликвидирован в феврале 2017 года в результате операции украинских спецслужб.