Российские оккупанты в конце апреля планируют провести мобилизацию среди населения Донбасса - разведка

Оккупанты планируют призвать в незаконные вооруженные формирования от 500 человек.

Российские оккупанты в конце апреля планируют провести мобилизацию среди населения Донбасса с целью призыва в незаконные вооруженные формирования более 500 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

"Командование российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей применяет все более коварные способы, чтобы заставить местное население проходить так называемую военную службу в составе соединений и частей первого и второго армейских корпусов оккупационных войск", - заявил Гуцуляк.

По его словам, в конце апреля этого года предполагается очередная так называемая мобилизация граждан на военные сборы, которые будут проводиться на базе подразделений российских оккупационных войск.

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"Списки кандидатов на сборы так называемыми "военными комиссариатами" уже переданы в так называемые местные правоохранительные органы. В связи с этим участились случаи изъятия этими "правоохранителями" у перспективных резервистов под любыми незначительными предлогами паспортов и военных билетов для дальнейшего оформления призыва на так называемую военную службу", - сообщил Гуцуляк.

По данным разведки, таким образом в отдельных населенных пунктах планируется призвать в российские оккупационные войска от 500 и более человек.