Украинские военные обезвредили вражескую ДРГ на Донбассе (видео)

На Донбассе после нескольких дней тишины снова неспокойно.

На Приазовье украинские военные захватили вражескую диверсионную группу. Завязался бой, оккупанты отступили, забрав раненых.

Читайте такжеСутки на Донбассе прошли для ВСУ без потерь

Это далеко не первая вылазка противника на передовой возле Азовского моря. Минувшей ночью боевики, кроме разведывательных движений, попытались атаковать позиции морпехов 82-мм минами и стреляли из тяжелых пулеметов, но получили достойный ответ.

Как сообщали СМИ, во вторник вечером, 27 марта, в зоне АТО снайпер боевиков убил волонтера, который осуществлял запуск беспилотника.