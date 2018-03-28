Украинские военные обезвредили вражескую ДРГ на Донбассе (видео)

20:37, 28 марта 2018
Война
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Это далеко не первая вылазка противника на передовой возле Азовского моря. Минувшей ночью боевики, кроме разведывательных движений, попытались атаковать позиции морпехов 82-мм минами и стреляли из тяжелых пулеметов, но получили достойный ответ.

Как сообщали СМИ, во вторник вечером, 27 марта, в зоне АТО снайпер боевиков убил волонтера, который осуществлял запуск беспилотника.

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Теги: #АТО#Донбасс#ДРГ