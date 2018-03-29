Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали 330 взрывов на Донбассе

Из этих взрывов 30 было зафиксировано в Луганской области.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали 330 взрывов в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 26 марта до 19:30 27 марта, говорится в отчете миссии.

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«В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая 300 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 330 взрывов)», - говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области нарушения были зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Широкино, Горловки, Светлодарска, Ясиноватой, села Пикузы, поселка Каменка и Докучаевска.

«В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 30 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (не зафиксировано взрывов)», - говорится в отчете.

На Луганщине 30 взрывов было зафиксировано вблизи Мирного.