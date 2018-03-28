В Минобороны объяснили, почему до сих пор используют аббревиатуру "АТО"

Сейчас антитеррористическая операция будет идти пока что параллельно с предстоящей Операцией объединенных сил.

В Минобороны объяснили, почему, несмотря на действие закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» до сих пор используют аббревиатуру "АТО"

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь МО полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Антитеррористическая операция будет идти пока параллельно с будущей Операцией объединенных сил. Решение об окончании антитеррористической операции будет сразу же с подписанием президентом соответствующего указа о завершении антитеррористической операции. Пока такого указа нет. Сейчас идет формирование сил, назначен командующий объединенными силами генерал-лейтенант Наев", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» еще 18 января.

Кроме прочего в нем говорится о том, что внесены изменения в статью 18 Закона Украины "О борьбе с терроризмом", которыми предусмотрено, что антитеррористическая операция может быть завершена в связи с введением военного или чрезвычайного положения либо с началом осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, предусмотренных этим законом.