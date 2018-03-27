Хуг встретился с главарем террористов "ЛНР" Пасичником

По словам первого заместителя руководителя СММ ОБСЕ, они обсудили вопросы безопасности.

Первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Хуг рассказал о своей встрече с главарем контролируемых Россией террористов "ЛНР" Леонидом Пасичником.

Об этом он сказал на брифинге в оккупированном Луганске.

"Я только что вернулся после конструктивного обсуждения с Пасичником", - заявил Хуг.

По его словам, на этой встрече обсуждались вопросы "охраны и безопасности наших сотрудников и наших технических средств, включая наши беспилотные летательные аппараты, нашей свободы перемещения и результатов наших наблюдений по реализации Минских соглашений".

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Хуг сообщил, что СММ поручено в соответствии с мандатом миссии налаживать диалог для "ослабления напряженности".

Он отметил, что миссия открыта к диалогу со всеми сторонами, которые готовы добросовестно участвовать в нем.

"В конечном счете, этот конфликт может быть урегулирован только с помощью диалога", - подчеркнул Хуг.

При этом он отметил, что из-за отсутствия диалога больше всего страдают мирные жители с обеих сторон линии разграничения.

"Так, как вы можете видеть из наших отчетов, ситуация в области безопасности несколько улучшилась, но коренные причины для непрерывного насилия остаются. Наличие тяжелого вооружения, а также близость расстановки сил и группировок продолжают быть главной причиной для нестабильности. Пришло время, чтобы стороны выполнили их обещания по отводу вооружения и разведению сил", заметил Хуг.

По его убеждению, только это сделает ситуацию устойчивой и сделает режим прекращения огня необратимым.