ОБСЕ за сутки зафиксировала в Донецкой области около 220 взрывов

В Луганской области был зафиксирован только один взрыв.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали около 220 взрывов в Донецкой области.

Об этом сообщает миссия в своем отчете за период с 19:30 22 марта до 19:00 23 марта, размещенном сегодня на сайте ОБСЕ.

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«В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая больше взрывов (около 220), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 105 взрывов)», - говорится в сообщении.

В частности, в Донецкой области огневая активность зафиксирована в районе Донецкой фильтровальной станции, Ясиноватой, Светлодарска, Широкино, Ломакино, Лебединского и Пищевика.

В то же время в Луганской области был зафиксирован один взрыв.

Как сообщал УНИАН, оккупанты во время учений попали снарядом в жилой дом в Енакиево.