Выполнил задание и не вернулся: на Кировоградщине попрощались с погибшим в зоне АТО морпехом (видео)

20:11, 14 марта 2018
Война
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Прощание с погибшим Александром Швецом / Фото myalexandriya.blogspot.com

Швец служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты Военно-морских сил Украины, был младшим сержантом и наводчиком минометного взвода.

Он погиб 11-го марта неподалеку Широкиного. В тот день он на автомобиле подвозил боеприпасы и оснащение на первую линию обороны. Поставленную задачу выполнил, но обратно не вернулся: его авто взорвалось на мине.

У него остались взрослый сын, жена и старенькая мать.

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