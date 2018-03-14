Выполнил задание и не вернулся: на Кировоградщине попрощались с погибшим в зоне АТО морпехом (видео)
20:11, 14 марта 2018Война
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Наводчик минометного взвода 36-й отдельной бригады погиб 11-го марта неподалеку Широкиного.
Прощание с погибшим Александром Швецом / Фото myalexandriya.blogspot.com
В Александрии Кировоградской области 14 марта похоронили морского пехотинца Александра Швеца, который погиб в зоне АТО.
Швец служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты Военно-морских сил Украины, был младшим сержантом и наводчиком минометного взвода.
Он погиб 11-го марта неподалеку Широкиного. В тот день он на автомобиле подвозил боеприпасы и оснащение на первую линию обороны. Поставленную задачу выполнил, но обратно не вернулся: его авто взорвалось на мине.
У него остались взрослый сын, жена и старенькая мать.
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