Боевики на Донбассе прицельно обстреливают военных: один погиб, еще один боец ранен

07:32, 26 февраля 2018
Война
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook. Вторая половина минувших суток прошла без нарушений режима прекращения огня. Зато вчера днем, наблюдалась огневая активность российско-оккупационных войск.

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"На Луганском направлении противник выпустил семь мин калибра 82-мм в сторону наших позиций в районе Зайцево. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия враг вел огонь по украинским опорных пунктах неподалеку Крымского и Новолуганского", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении захватчики применили 82-мм минометы и стрелковое оружие у Водяного на Приазовье, а из стрелкового оружия - обстреливали защитников шахты Бутовка.

Ранее сообщалось, что боевики спрятали на Донбассе по меньшей мере 46 танков.

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Теги: #война на Донбассе#ситуация в АТО#сутки в АТО