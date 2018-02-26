Боевики на Донбассе прицельно обстреливают военных: один погиб, еще один боец ранен
На Донбассе за прошедшие сутки, по всей линии соприкосновения, агрессор произвел 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще один защитник - получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook. Вторая половина минувших суток прошла без нарушений режима прекращения огня. Зато вчера днем, наблюдалась огневая активность российско-оккупационных войск.
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"На Луганском направлении противник выпустил семь мин калибра 82-мм в сторону наших позиций в районе Зайцево. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия враг вел огонь по украинским опорных пунктах неподалеку Крымского и Новолуганского", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении захватчики применили 82-мм минометы и стрелковое оружие у Водяного на Приазовье, а из стрелкового оружия - обстреливали защитников шахты Бутовка.
Ранее сообщалось, что боевики спрятали на Донбассе по меньшей мере 46 танков.