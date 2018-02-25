Ситуация в зоне АТО: погиб военный, еще один получил ранение

Боевики совершили 5 обстрелов позиций сил АТО - применяли минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

В воскресенье, 25 февраля, боевики 5 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

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Как сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook, в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение.

"В целом, с начала суток зафиксировано 5 обстрелов сил АТО со стороны оккупантов. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб украинский воин, еще один защитник получил ранение. Выражаем соболезнования родным и близким военнослужащего, отдавшего жизнь за Украину", - говорится в сообщении.

Так, на Луганском направлении боевики применяли 82-мм минометы неподалеку от Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия враг обстреливал украинские опорные пункты в районе Крымского и Новолуганского.

На Донецком направлении оккупанты из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия вели огонь вблизи Водяного, а из стрелкового оружия - в районе шахты "Бутовка".