В зоне АТО из подразделения исчез военный - штаб
16:14, 17 февраля 2018
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Проводятся первоочередные поисковые мероприятия.
Иллюстрация REUTERS
В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе из подразделения исчез украинский военнослужащий. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.
"Сегодня, 17 февраля, во время проверки наличия личного состава одного из воинских подразделений сил антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проводятся первоочередные поисковые мероприятия.
Вместе с тем сайты боевиков сообщают, что ночью был взят в плен один украинский военный.
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