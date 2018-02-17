В зоне АТО из подразделения исчез военный - штаб

Проводятся первоочередные поисковые мероприятия.

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе из подразделения исчез украинский военнослужащий. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.

"Сегодня, 17 февраля, во время проверки наличия личного состава одного из воинских подразделений сил антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проводятся первоочередные поисковые мероприятия.

Вместе с тем сайты боевиков сообщают, что ночью был взят в плен один украинский военный.