Россия держит на границе с Украиной огромное количество войск, может применить их в любой момент – СНБО

По словам Турчинова, Россия держит на границе с Украиной подразделения, имеющие наступательное оружие, что никоим образом нельзя объяснить вопросами обороны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который с 23 февраля по 7 июня 2014 года исполнял обязанности президента Украины, заявляет, что на границе с Украиной Россия продолжает развивать мощную военную инфраструктуру и держит огромное количество войск и может их применить против нашего государства в любой момент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сообщил во время заседания Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

«В начале марта, начиная с первого (марта 2014 года), когда парламент России принял решение о вторжении в нашу страну, разрешил Путину использовать вооруженные силы против нашей страны, наша украинская разведка несколько раз информировала о начале наступления в 4 или 5 часов утра, и несколько раз войска в окопах ждали это наступление», - заявил он.

Читайте такжеВ начале российской агрессии ожидалось наступление 200-тысячного войска РФ на Украину - Турчинов (видео)По словам Турчинова, в то же время российские танки подъезжали к границе Украины и разворачивались в боевые порядки.

«Они брали нас на истощение, они ожидали, что мы сделаем ошибки, мы сможем поддаться на эти провокации», - добавил он.

По словам Турчинова, опасность наступления российских войск сохраняется.

«Это была колоссальная опасность, и это была реальность того времени. И, как секретарь СНБО, я могу сообщить, что эта проблема не исчезла, и сегодня Россия продолжает развивать мощную военную инфраструктуру вдоль нашей границы и держит огромные военные подразделения вдоль нашей границы, которые никоим образом нельзя объяснить вопросами обороны, они наступательное оружие, и эти подразделения могут быть использованы в лимеют юбое время. Это проблема - она была тогда (в 2014 году - УНИАН), и она не отпала сегодня», - подчеркнул секретарь СНБО.