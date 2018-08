Планы на выходные 1-2 сентября: самый грандиозный концерт года, украинская неделя моды и открытие нового культурного сезона

Концерт Imagine Dragons (31 августа, Киев)

Музыкальное лето 2018 года в Украине завершится по-настоящему грандиозным событием – концертом мега популярной сейчас на мировом уровне американской инди-рок-группы Imagine Dragons на столичном НСК «Олимпийский» в пятницу, 31 августа. Пожалуй, это событие по своим масштабам вполне может претендовать на звание концерта года в стране, любите вы творчество группы или нет.

Свою карьеру Imagine Dragons начали еще в 2008 году, но настоящий прорыв группа совершила в 2012 году, выпустив первый полноценный альбом Night Visions, который сумел достичь высоких позиций в чартах и быстро получил статус платинового. Одновременно Imagine Dragons записали саундтреки для целого ряда голливудских блокбастеров, среди которых «Голодные игры» и «Трансформеры». Свой успех музыканты закрепили альбомами Smoke + Mirrors (2015) и Evolve (2017).

За эти годы такие хиты группы, как Radioactive, Believer, Thunder и Whatever It Takes, крепко запали в душу слушателям по всему миру. В то же время Imagine Dragons успели получить более 70 номинаций на всевозможные престижные музыкальные награды, треть из которых они успешно выиграли.

К слову, буквально на днях Imagine Dragons выпустили на свой свежий хит Natural, который обязательно прозвучит на концерте в Киеве.

В общем, это как раз тот актуальный концерт, который просто обязаны посетить все уважающие себя меломаны, и для этого совсем не обязательно быть фанатом группы. Ведь, увы, до сих пор многие зарубежные исполнители доезжают в Украину, когда пик их популярности в мире начинает спадать. В данном же случае мы идем в ногу со всем миром. К слову, автор этого обзора не так давно побывал на выступлении Imagine Dragons в рамках одного из европейских музыкальных фестивалей, и может с уверенностью констатировать: шоу группа делает первоклассное, хитовые песни заводят с половины оборота, а фронтмен группы Дэн Рейнольдс (находящийся в отличной физической форме на радость девушкам и на зависть парням) дарит невероятный заряд позитивной энергетики всем собравшимся.

На разогреве у Imagine Dragons в Киеве будут также зарубежные гости – британские инди-рокеры The Vaccines. Украинской публике они уже известны – в 2012 году музыканты выступали на том же НСК «Олимпийский» как разогревающая группа перед Red Hot Chili Peppers.

К сожалению, официально все билеты на концерт Imagine Dragons уже распроданы (большинство из них раскупили еще в начале продаж), но настоящие меломаны еще могут проявить изобретательность (только будьте осторожны в случае покупки билетов с рук, чтобы не стать жертвами мошенников). Начало концерта в 20:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Кстати, для тех, кому концерта окажется мало и захочется продолжить музыкальный праздник, в столичном «Зеленом театре» запланирована Imagine Dragons afterparty. До самого утра столичные меломаны смогут потанцевать под любимые песни в жанрах рок, newwave, synthpop, futurepop и многих других от лучших киевских диджеев. Ну и, конечно, еще раз в компании единомышленников оторваться под любимые песни виновников торжества - Imagine Dragons.

Вход на вечеринку свободный для обладателей браслетов на концерт Imagine Dragons или же по специальному паролю. Начало в 23:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Театрализованная лекция «Ультрафиолетовые чудеса» (31 августа, Киев)

31 августа, накануне старта нового учебного года, в Киеве обещают представить новый формат популяризации науки, в котором объединены и традиционный доклад ученого, и световое шоу с использованием научных знаний.

Всем собравшимся обещают не только рассказать о природе ультрафиолетового излучения, занимающихся его изучением ученых, флуоресценции и ее использовании в научных исследованиях, а еще и показать целый ряд сценических эффектов, которые наверняка поразят воображение всех присутствующих.

Начало лекции в 16:00 в конференц-зале Гете-Института в Украине. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Летний сезон джаза в ботаническом саду (31 августа, Киев)

Серия концертов под открытым небом Botanica Jazz в уютном уголке цветущего ботанического сада им. Н.Н. Гришко плавно подходит к концу. А потому у столичных меломанов осталось всего две возможности услышать любимые мелодии в живом исполнении лучших украинских джазменов, да еще и в такой прекрасной атмосфере.

Вечером 31 августа для ценителей джаза здесь будут звучать композиции легендарных Nat King Cole и Nina Simone, а закроется сезон 15 сентября подборкой The Best of Soul.

Стоимость билетов от 250 грн. Начало в 20:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Последний закат на Днепре с Dj Tapolsky (31 августа, Киев)

В последний день лета, 31 августа, известный украинский диджей Анатолий Тапольский приглашает всех желающих встретить последний летний закат 2018 года на берегу Днепра, а именно – на Трухановом острове, под звуки мелодичного drum-n-bass.

Подобные мероприятия Тапольский организовывает в Киеве не в первый раз – уже были закаты в Яблочном саду, в оранжерее ВДНХ, на крыше и многих других интересных локациях. И каждый раз ему удавалась создать неповторимую атмосферу уюта и добра.

Как обычно, вход на мероприятие бесплатный. Начало в 19:00, но все желающие могут начать собираться еще с 18:00. Чтобы попасть на локацию, нужно перейти Пешеходный мост через Днепр на Труханов остров, повернуть налево и пройти 300 метров вдоль реки. Подробнее можно узнать по ссылке.

RespublicaFEST (31 августа-2 сентября, Хмельницкий)

В ближайшие выходные у украинских меломанов будет последняя возможность ухватиться за летний фестивальный дух – RespublicaFEST 2018 в городе Хмельницком на территории парка «Молодежный». Впрочем, фестиваль больше позиционирует себя не как чисто музыкальный фестиваль со всеми вытекающими последствиями, а как площадка для продвижения молодых музыкантов и обмена опытом с представителями индустрии других стран. А потому мероприятие интересно не только меломанам-посетителям, но и многим начинающим исполнителям, ищущим пути построить карьеру.

В этом году программа фестиваля включает в себя самый широкий жанровый спектр - рок, электроника, классическая музыка, джаз, импровизация, поэтические чтения, video art, street-art, а также многочисленные дискуссионные панели при участии арт-менеджеров, представителей украинской музыкальной индустрии и их европейских коллег.

На RespublicaFEST 2018 выступят такие группы, как Один в каное, Хамерман знищує віруси, Karna, Kazka, The Qemists, Qarpa, Latexfauna, Motanka, Sasha Boole и многие другие. Будут на фестивале и зарубежные гости, среди которых эпатажный эстонский рэпер нового поколения Tommy Cash.

Однодневный билет на фестиваль обойдется в 250 грн, трехдневный абонемент – в 500 грн. За кемпинг нужно будет доплатить еще 150 грн. Начало фестиваля в 15:00 31 августа. Подробнее можно узнать по ссылке.

Ukrainian Fashion Week SS19 (31 августа - 6 сентября, Киев)

В пятницу, 31 августа, в Киеве стартует очередная Неделя украинской моды, посвященная предстоящему модному сезону. В течение недели 72 известных и начинающих украинских дизайнера будут демонстрировать свои коллекции, очерчивая основные модные тренды на зиму-весну 2019 года.

За семь дней у ценителей украинской моды и профессионалов модной индустрии будет возможность увидеть 50 шоу, 9 презентаций и еще 3 специальных проекта. При этом, все желающие смогут посетить официальный шоу-рум Украинской недели моды, где можно будет приобрести себе самые актуальные новинки.

Кроме того, в рамках Ukrainian Fashion Week SS19 будет работать платформа Fashion Tech Ukraine, которая в этом сезоне будет посвящена вопросам осознанного потребления в моде и путям решения проблем, вызванных так называемым fast fashion, с помощью инновационных технологических решений.

Также в рамках UFWSS19 будут проводиться всевозможные мастер-классы, воркшопы, дискуссионные панели и кастинги, где признанные профессионалы украинской fashion-индустрии поделятся опытом и знаниями со всеми заинтересованными – будущими дизайнерами, моделями, агентами и просто людьми, следящими за модными тенденциями.

Вход на отдельные мероприятия в рамках Ukrainian Fashion Week SS19 свободный по предварительной регистрации, а на другие – по билетам. Подробнее можно узнать по ссылке.

Олимпийский урок 2018 (1 сентября, Киев)

В День знаний 1 сентября Национальный олимпийской комитет Украины зовет всех желающих на Оболонскую набережную отметить Первый звонок на Олимпийском уроке.

Школьники и их родители смогут в этот день принять участие в спортивных мастер-классах, пообщаться с известными украинскими спортсменами-олимпийцами и, возможно, наконец, найти для себя подходящий вид спорта, как раз к началу нового учебного сезона.

Также участников Олимпийского урока 2018 ждут всевозможные спортивные соревнования, конкурсы и олимпийский квест, по итогам которых можно будет получить школьную и спортивную атрибутику, а также другие поощрительные призы.

Участие в мероприятии бесплатное. Начало в 15:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Театр на экране. Гамлет: Камбербетч (1 сентября, Киев)

Осенний сезон показов постановок от лучших театров мира на большом экране в столичном кинотеатре «Киев» откроет демонстрация спектакля «Гамлет: Камбербетч».

Впервые постановка по мотивам бессмертной трагедии Вильяма Шекспира была представлена в 2015 году на сцене театра «Барбикан». Главную роль в ней исполнил известный британский актер, номинант на премию «Оскар» Бенедикт Камбербетч.

Стоимость билетов 190 грн, начало в 18:00 в кинотеатре «Киев». Спектакль демонстрируется на языке оригинала с украинскими субтитрами. Подробнее можно узнать по ссылке.

Вечеринка NRJ Live Party (1 сентября, Киев)

В первый день осени киевлян и гостей города зовут поднимать настроение на NRJ Live Party в Sky Family Park. В этот вечер посетителей здесь ждут выступления DJ Nana, Дениса Реконвальда, Estradarada и Рождена. Ну, а главной звездой вечера станет Сергей Бабкин, чье выступление запланировано на 21:30.

По завершению концерта все желающие смогут остаться на дискотеку у бара.

Стоимость билетов на вечеринку 150 грн, дети до 10 лет смогут пройти бесплатно по предъявлению документа. Начало в 19:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Большой украинский стэндап (1 сентября, Киев)

В субботу вечером в столичном клубе Atlas состоится вечер юмора в формате stand-up, который поможет всем собравшимся легче пережить окончание лета и приход осени. Развлекать в этот вечер публику искрометными шутками будут лучшие комики из Украины и Беларуси.

Ведущим и организатором вечера станет известный украинский телеведущий и шоумен Андрей Шабанов.

Стоимость билетов от 150 грн. Начало в 20:00. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Cxid OPERA Просто Неба fest (1 сентября, Харьков)

1 сентября в Харькове стартует первый мультижанровый музыкальный фестиваль Cxid OPERA ПРОСТО НЕБА fest, организованный харьковским национальным академическим театром оперы и балета им. Н.В. Лысенко под открытым небом.

1 сентября на фестивале представят программу Spiritual Seasons, соединяющую средневековую фолк-традицию с современным и неожиданным роковым звучанием. Главными звездами этого дня станут гости из Грузии Asea Sool, в репертуаре которых есть как композиции в стиле жесткого рока, так и в традициях грузинской народной музыки. Участники группы имеют консерваторское музыкальное образование, но при этом не боятся нарушать общепринятые каноны.

Ну, а помимо музыки гостей фестиваля ждут тематические развлечения, шоу и фудкорты.

Стоимость однодневного билета на фестиваль 150 грн, но можно приобрести абонемент за 300 грн, который позволит прийти и на следующие дни фестиваля – 27,28 и 29 сентября. Подробнее можно узнать по ссылке.

Концерт группы Тартак (2 сентября, Киев)

Завершить выходные можно концертом легендарной украинской группы Тартак во главе с Александром Положинским в столичном Docker pub 2 сентября. Группа была образована больше 20 лет назад, за это время успела выпустить восемь альбомов и стать любимцами украинской публики. В своем творчестве Тартак использует широкий жанровый спектр – от рэп-кора и альтернативного рока до поп-панка и фолк-рока.

По завершению выступления Тартак в 22:30 музыкальную программу вечера продолжит группа «Ток и ветер».

Стоимость билетов от 275 грн. Начало в 20:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Концерт Make Like a Tree (2 сентября, Киев)

Для тех же, кто хочет начать новый сезон со знакомства с чем-то необычным, может быть интересен концерт проекта Make Like a Tree в столичном Барбара Баре.

Этот необычный музыкальный проект был создан харьковчанином Сергеем Онищенко, а его основная идея заключается в том, что вся музыка создается и записывается в процессе путешествий в разных уголках планеты.

В записях и выступлениях Make Like a Tree принимают участие музыканты из самых разных городов и стран. У проекта нет постоянного состава, а каждый концерт проходит с новыми участниками и может превратить Make Like A Tree как в дуэт, так и в достаточно крупный импровизирующий ансамбль.

Основой для выступлений группы служат тексты, создаваемые его лидером на русском и английских языках, и базовая гармоническая сетка. Ну, а дальше импровизация вовлеченных в ансамбль участников предполагает самые неожиданные повороты, которые способны превратить одну и ту же композицию и в бард-рок классического толка в духе раннего Боба Дилана, и в медитационное новоджазовое действо. А потому, каждый концерт Make Like a Tree – это что-то уникальное.

Стоимость билетов на концерт от 150 грн. Начало в 20:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Львовские выходные (1-2 сентября, Львов)

Если вдруг в первые выходные осени вас занесет во Львов, то там на эти дни запланировано много интересного.

Так, в субботу, 1 сентября, во Львовском дворце искусств будет проходить фестиваль винограда и вина «Галицкая лоза». Гостей мероприятия ждет ярмарка, дегустации, знакомства с производителями вина и винограда, мастер-классы по виноделию, тематические лекции, аукционы, викторины, конкурсы, розыгрыши призов, музыкальная программа и многое другое.

Вход на мероприятие свободный. Начало в 10:00, окончание – в 22:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

2 сентября во Львовской филармонии запланировано открытие нового сезона – отличный повод окультуриться. В программе вечера – произведения Мирослава Скорика «Гуцульский триптих», Фридриха Шопена «Концерт для фортепиано з оркестром № 1 ми минор» и Йоханнеса Брамса «Симфония № 4 ми минор». Солировать будет французская пианистка Ким Барбье.

Стоимость билетов на концерт от 80 грн. Начало в 18:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

***

Хороших вам выходных! И не забывайте: осень – это не повод отчаиваться и впадать в хандру, а возможность открыть для себя что-то новое.

Марина Григоренко