В целом по всей Германии снова вводят ограничения для непривитых людей.

Столица Баварии - Мюнхен - стала первым крупным городом Германии, который в этом году отказался от организации традиционной рождественской ярмарки.

Как передает The Guardian, ярмарка в Мюнхене должна была начаться 22 ноября.

"Драматическая ситуация в наших больницах и количество случаев заболевания растет, не оставляя мне другого выбора: к сожалению, рождественская ярмарка в Мюнхене не может состояться в этом году", - заявил мэр Мюнхена Дитер Райтер.

В прошлом году в Германии из-за карантинных ограничений был отменен ряд рождественских ярмарок несмотря на то, что они чрезвычайно популярны у жителей и гостей страны. Отметим, что до пандемии в стране в целом ежегодно проходило около 2,5 тыс. таких мероприятий.

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Напомним, что Ангела Меркель призвала немцев пройти вакцинацию от коронавируса. По ее словам, в стране тяжелая ситуация с заболеваемостью.

На сегодня в Германии постепенно снова вводят более жесткие ограничения для людей, которые до сих пор не прошли вакцинацию от коронавируса. Новые ограничения пока коснулись только некоторых земель, в которых местные власти считают их необходимыми.

Так,в Саксонии 85% коек интенсивной терапии занимают пациенты с коронавирусом. Там власти ввели так называемые правила "2G" во всех второстепенных магазинах и учреждениях. "2G" означает "вакцинированный и выздоровевший", что подразумевает, что подобные места могут посещать люди с тестами и доказательствами вакцины.

Министр социальных дел Саксонии Петра Кеппинг заявила, что, если заболеваемость продолжит расти до такой степени, что больницы не смогут справиться с этим, потребуются дополнительные меры.

Северный Рейн-Вестфалия должен последовать этому примеру, где непривитым людям будет отказано в доступе на все второстепенные объекты и мероприятия, включая футбольные матчи и рождественские ярмарки. Людям, желающим посетить карнавальные мероприятия в начале сезона, необходимо будет пройти тест в дополнение к вакцинации или выздоровлению.

Мэр Берлина Майкл Мюллер заявил во вторник, что Берлин также находится на пути к введению аналогичных правил "2G-плюс". Город надеется открыть центры вакцинации, которые были закрыты после снижения заболеваемости этим летом. Открытие центров вакцинации произойдет не раньше января или февраля.

Коронавирус в Европе: что известно

Автор: Виктория Гордиенко