Над реставрацией статуи Христа-Искупителя работает команда из 40 человек.

Статуе Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро в этом году исполняется 90 лет. К юбилею на статуе решили провести косметический ремонт.

Читайте такжеВ стиле киберпанк: фотограф показал атмосферный дождливый Шанхай (фоторепортаж)При помощи закрепленного на дроне 3D-сканера была создана детальная схема внутреннего строения статуи. Лазерный сканер также помог выявить проблемные участки 38-метровой скульптуры, передает Би-би-си.

Над реставрацией статуи Христа-Искупителя работает команда из 40 человек, состоящая из инженеров, архитекторов и геологов.

До пандемии коронавируса статую посещали около 2 млн туристов в год.

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Автор: Ирина Погорелая