Игрушки можно купить за 150 евро за штуку, чтобы поддержать ресторан и его работников.

Во Франкфурте владелец одного из ресторанов в знак протеста против локдауна заполнил свое заведение сотней плюшевых медведей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Игрушечные панды сидят за столами и барной стойкой: некоторые с блюдами, а некоторые с бутылками пива.

Свет в ресторане не будут выключать даже ночью, чтобы они могли лучше рассмотреть инсталляцию. На входе в ресторан повесили вывеску: "Нет посетителей, но есть 100 панд на продажу".

Игрушки можно купить за 150 евро за штуку, чтобы поддержать ресторан и его работников. Каждый, кто купит такую панду, получит скидку на посещение ресторана, когда он откроется после карантина.

Свой локдаун Германия продлила до 20 декабря.

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Автор: УНИАН