Пустые пляжи Лазурного берега: как выглядит французская Ницца без туристов (фоторепортаж)

Во Франции до сих пор действуют строгие карантинные ограничения, введенные еще в марте из-за пандемии коронавируса.

Город Ницца на Лазурном берегу считается одним из самых популярных морских курортов не только во Франции, но и во всей Европе. Обычно на его пляжах яблоку негде упасть, однако сейчас из-за карантина там почти никого нет.

Читайте такжеЗемля овец и загадок: как выглядит легендарный остров-крепость Мон-Сен-Мишель во Франции без туристов (фоторепортаж)

Франция - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы. С начала пандемии там опасный вирус подхватили почти 175 тысяч человек, из них около 26 тысяч погибли. Еще в середине марта в стране ввели беспрецедентные меры безопасности, которые со временем только усиливались. Сейчас людям нужно объяснять необходимость выходить из дома, нельзя заниматься спортом на улице днем, гулять на пляжах и тому подобное. Ослаблять карантин планируют только после 11 мая. Впрочем, о восстановлении туризма речь пока не идет.

Как сообщал УНИАН.Туризм, 5 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вряд ли французы смогут осуществить крупные зарубежные поездки этим летом в связи с риском возобновления эпидемии коронавируса. Соответственно, вряд ли страна будет спешить с приглашением иностранных туристов, отдавая предпочтение внутреннему туризму.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.