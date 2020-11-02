В экспозиции музея представлены обломки 12 самолетов времен Второй мировой войны, найденных на территории Западной Украины.

В селе Хоросно во Львовской области 1 ноября 2020 года открыли необычный Музей разбитых самолетов Второй мировой войны.

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Как сообщает zaxid.net, в экспозиции музея представлены обломки 12 самолетов времен Второй мировой войны, найденных на территории Западной Украины.

Инициатор создания музея Андрей Риштун рассказал изданию, что обломки самолетов собирал вместе с поисковой группой в регионе Карпат, на Волыни и вблизи Львова. Самый первый самолет был найден пять лет назад, все остальные на протяжении последних двух лет.

В экспозиции музея представлены стенды с обломками 12 самолетов. В частности, это остатки советских истребителей МиГ-3, МиГ-9, немецких бомбардировщиков Junkers Ju 88, Junkers Ju 52, HE-111(Heinkel). Среди экспонатов также есть двигатели, кислородный баллон, элементы парашютной системы и прочее.

Отдельное место в музее занимает модель самолета, сделанная из найденных запчастей погибших самолетов. В некоторых случаях поисковикам удалось идентифицировать пилотов, управлявших этими самолетами.

Экспонаты разместили под специальным куполом и под открытым небом.

Музей разбитых самолетов под Львовом - как доехать и цены на входные билеты

Музей будет действовать на постоянной основе в выходные с 10: 00 до 17:00, в будние дни – по договоренности. Для индивидуальных посетителей вход бесплатный. На месте можно заказать экскурсию.

Село Хоросно в Пустомытовском районе Львовской области (население 436 человек) находится в 25-30 километрах от Львова. Лучше всего туда доехать на собственном автотранспорте через трассу E471/М06 в направлении Стрыя или же через автодорогу Т1416/Т1416 через Пустомыты.

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Автор: Марина Григоренко