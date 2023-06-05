С 22 июня 2023 года на Netflix можно будет посмотреть украинскую драму "Памфир".

Украинский фильм "Памфир" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, который признали лучшим фильм 2022 года по версии национальной премии "Киноколо", вскоре можно будет посмотреть вполне легально онлайн.

Как сообщается на официальной странице фильма в Instagram, с 22 июня 2023 года ленту можно будет посмотреть на Netflix.

В центре сюжета фильма – мужчина по имени Памфир, который пытается найти возможности сделать жизнь своей семьи лучше. Когда его сын попадает в беду, отец вынужден искупить его вину. Перед ним стоит выбор – сделать это честным способом или криминальным путем. События происходят на западе Украины накануне традиционного карнавала Маланки.

"Памфир" – лента совместного производства Украины, Франции, Польши и Чили. Режиссером фильма выступил Дмитрий Сухолиткий-Собчук, для которого это первая полнометражная игровая работа. Главные роли исполнили Александр Яцентюк, Станислав Потяк и Соломия Кириллова, для которых это первые значимые работы.

"Памфир" был презентован в мае 2022 года на Каннском кинофестивале в престижной программе "Двухнедельник режиссеров" (Quinzaine des Réalisateurs). После этого он проехался еще по множеству украинских и международных кинофестивалей, получив ряд престижных наград и номинаций. В украинский прокат фильм вышел 23 марта 2023 года.

Фильм "Памфир" получил высокие оценки от критиков и зрителей. Сейчас на IMDb у него оценка 7,8 баллов из 10.

Как сообщал УНИАН, также в июне 2023 года на Netflix станут доступны еще два свежих украинских кинохита – "Клондайк"и "Люксембург, Люксембург".

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