С 6 ноября в четырех регионах Италии ввели локдаун, в том числе под жесткие ограничения попал город Турин.

Италия с 5 ноября 2020 года из-за стремительного роста количества новых случаев инфицирования коронавирусом вновь усилила карантин, новые ограничения продлятся минимум до 3 декабря.

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Таким образом, по всей стране теперь действует комендантский час с 22:00 до 05:00. В течение этого времени все, кто выходит на улицу, должны иметь с собой подтверждение важной причины: поездка на или с работы, неотложные обстоятельства или вопросы здоровья.

В то же время в Италии будет действовать так называемый "карантин выходного дня" - торговые центры должны закрываться в выходные и предпраздничные дни. В выходные будет разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, торговцам сигаретами и прессой.

При этом музеям, выставочным залам и игорным заведениям придется закрыться. Также людям настоятельно рекомендуется избегать всех поездок, которые не являются крайне необходимыми.

Кроме того, в четырех итальянских регионах вводится локдаун - Калабрия, Ломбардия, Пьемонта и Валле-д'Аоста. Вот так сегодня выглядят улицы большого итальянского города Турин, находящегося в регионе Пьемонт.

Однако оцените находчивость итальянского попрошайки на фото ниже, ведь социальную дистанцию никто не отменял.

Отметим, по состоянию на 6 ноября с начала пандемии в Италии коронавирусом были инфицированы 824 879 человек, из них 312 339 выздоровели, а 40 192 умерли.

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Автор: Марина Григоренко