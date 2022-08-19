Противотанковые ежи на Майдане Незалежности разрисовала художница Варвара Логвин.

На Майдане Незалежности в Киеве накануне празднования Дня Независимости Украины появились разрисованные украинскими орнаментами противотанковые ежи.

Как сообщает фотокорреспондент УНИАН, идея принадлежит художнице Варваре Логвин, которая разрисовывает противотанковые ежи в сердце Киева, превращая военный атрибут в настоящее произведение искусства.

"Я расписываю противотанковые ежи потому что хочу, чтобы наша украинская культура звучала громко, современно, актуально и обязательно жизнерадостно. Особенно во время пристального внимания мира к Украине", – прокомментировала свою работу художница на странице в Facebook.

Отметим, также в Киеве ко Дню Независимости в каждом районе города создают тематические цветочные композиции. Среди них – карта Украины, байрактар и благодарность Вооруженным силам.

Как сообщал УНИАН, "Укрпочта" ко Дню Независимости Украины выпустит новую коллекционную марку.

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