Даже посреди зимы в Барселоне довольно тепло – средняя температура зимы здесь около +10 градусов.

Испанская Барселона уже давно стала одним из самых желанных направлений среди туристов со всего мира в любое время года.

Фотокорреспондент УНИАН побывал в Барселоне в начале января 2022 года и запечатлел, как этот город с уникальной архитектурой и невероятной атмосферой выглядит в зимнее время года.

Дополнительных "очков" Барселоне добавляет климат – даже посреди зимы здесь довольно тепло, ведь средняя температура января-февраля в городе около +10 градусов.

О том, что туристам стоит учесть перед посещением Барселоны, читайте в нашем большом материале.

Условия въезда в Испанию для туристов из Украины:

На данный момент попасть в Испанию с туристической целью могут только вакцинированные украинцы. При этом страна признает все вакцины, которые используются в Украине.

В то же время, начиная с 1 февраля 2022 года, срок действия сертификата вакцинации, который признается Испанией, сокращается с 365 до 270 дней. По истечении этого срока сертификат должен содержать также информацию о наличии "бустерной" дозы.

При этом, если Украина будет включена Испанией в список стран повышеного риска, придется дополнительно предоставить свежий негативный результат теста на коронавирус. Список обновляется каждые 7 дней, так что советуем следить за обновлениями.

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