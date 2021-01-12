Вулкан Тааль на Филиппинах, являющийся популярным туристическим объектом, проснулся 12 января 2020 года после 43 лет покоя.

Фотограф Reuters показал, как выглядит филиппинский остров Лусон через год после разрушительного извержения вулкана Тааль.

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Извержение вулкана Тааль на Филиппинах в 2020 году

Вулкан Тааль на Филиппинах, являющийся популярным туристическим объектом, проснулся 12 января 2020 года после 43 лет покоя. Несмотря на то, что Тааль - один из самых маленьких активных вулканов Земли, его пробуждение за 10 дней наделало немало бед. Около 80 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться, жертвами извержения стали 39 человек.

Сам остров Лусон, где расположен вулкан, практически полностью был выжжен. В городах рядом с вулканом Тааль потрескалась земля.

За первые пять дней с начала извержения вулкана Тааль на филиппинском острове Лусон произошло более 600 землетрясений.

На фото, сделанных через год после природной катастрофы, можно увидеть, что жизнь только возвращается в эту "мертвую зону".

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Автор: Марина Григоренко