Год назад вулкан Тааль опустошил остров Лусон на Филиппинах / фото REUTERS

Фотограф Reuters показал, как выглядит филиппинский остров Лусон через год после разрушительного извержения вулкана Тааль.

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Извержение вулкана Тааль на Филиппинах в 2020 году

  • Вулкан Тааль на Филиппинах, являющийся популярным туристическим объектом, проснулся 12 января 2020 года после 43 лет покоя. Несмотря на то, что Тааль - один из самых маленьких активных вулканов Земли, его пробуждение за 10 дней наделало немало бед. Около 80 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться, жертвами извержения стали 39 человек.
  • Сам остров Лусон, где расположен вулкан, практически полностью был выжжен. В городах рядом с вулканом Тааль потрескалась земля.
  • За первые пять дней с начала извержения вулкана Тааль на филиппинском острове Лусон произошло более 600 землетрясений.

На фото, сделанных через год после природной катастрофы, можно увидеть, что жизнь только возвращается в эту "мертвую зону".

Природные катаклизмы по всему миру

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Автор: Марина Григоренко