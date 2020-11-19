Традиционно через территорию Израиля проходят миграционные пути многих видов перелетных птиц.
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Как раз сейчас в долине Хула (Hula Nature Reserve) остановились грациозные журавли. Этот регион богат на пресную воду, и именно поэтому птицы выбирают его для передышки на пути вдоль Восточно-Африканской рифтовой долины между Африкой, Европой и Азией.
С давних времен в долине существовало озеро Хула (библейское озеро Мэром), которое было осушено вместе с окружающими его болотами в 50-х годах прошлого века с целью улучшения окружающей среды для нужд сельского хозяйства. Хотя первоначально осушение рассматривалось как национальное достижение Израиля, впоследствии выяснилось, что эти действия имели и ряд негативных последствий.
В 1964 году долина была объявлена заповедником, и часть озера, известная как Агмон ха-Хула - «озеро Хула», была восстановлена, а сейчас проводятся работы по восстановлению почти пропавшей эко-системы, чтобы остановить ухудшение почв.
Обычно такие популярные точки остановки мигрирующих птиц привлекают внимание туристов-бердвотчеров, то есть тех, кто любит наблюдать за птицами.
Птицы и туризм
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