Долина Хула в Израиле является популярным местом миграции птиц между Африкой, Европой и Азией.

Традиционно через территорию Израиля проходят миграционные пути многих видов перелетных птиц.

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Как раз сейчас в долине Хула (Hula Nature Reserve) остановились грациозные журавли. Этот регион богат на пресную воду, и именно поэтому птицы выбирают его для передышки на пути вдоль Восточно-Африканской рифтовой долины между Африкой, Европой и Азией.

С давних времен в долине существовало озеро Хула (библейское озеро Мэром), которое было осушено вместе с окружающими его болотами в 50-х годах прошлого века с целью улучшения окружающей среды для нужд сельского хозяйства. Хотя первоначально осушение рассматривалось как национальное достижение Израиля, впоследствии выяснилось, что эти действия имели и ряд негативных последствий.

В 1964 году долина была объявлена заповедником, и часть озера, известная как Агмон ха-Хула - «озеро Хула», была восстановлена, а сейчас проводятся работы по восстановлению почти пропавшей эко-системы, чтобы остановить ухудшение почв.

Обычно такие популярные точки остановки мигрирующих птиц привлекают внимание туристов-бердвотчеров, то есть тех, кто любит наблюдать за птицами.

Птицы и туризм

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Автор: Марина Григоренко