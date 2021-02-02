В этом году Панксатонский Фил, который считается первым официальным сурком-метеорологом в мире, спрогнозировал, что зима продлится еще 6 недель.

Ежегодно 2 февраля отмечается День сурка, когда по поведению пушистой зверюшки, которую вытаскивают из домика после зимней спячки, пытаются определить, какой будет весна.

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В наши дни эта традиция добралась даже до Украины. И в этом году главный сурок нашей страны - харьковский сурок Тимка - уже сделал свой прогноз. Причем не только относительно погоды, но и по поводу "наболевшего" - пандемии коронавируса.

Однако свои истоки праздник берет в США, когда в городе Панксатони в штате Пенсильвания впервые провели фестиваль по случаю Дня сурка - еще в далеком 1886 году. Хотя первое упоминание о празднике вообще датируется 1841 годом. Поэтому именно сурок по имени Панксатонский Фил, он же Великий Фил, живущий на Индюшачьей горке в Панксатоне, считается самым первым официальным сурком-метеорологом.

Долгое время праздник оставался более локальным - его отмечали преимущественно только в США и Канаде. Однако благодаря голливудской комедии "День сурка" 1993 года выпуска с Биллом Мюрреем в главное роли предсказания Великого Фила приобрели широкую славу в мире, и праздник распространился на те страны, где эта традиция ранее не была известна, в том числе и в Украине.

Прогноз погоды от Великого Фила на 2021 год

Несмотря на пандемию коронавируса, в этом году в Панксатони решили не отказываться от традиционного фестиваля по случаю Дня сурка, тем более что в этом году он стал уже 135-м. Правда, зрителей на фестиваль все же не допустили - его можно было посмотреть онлайн.

Традиционно в церемонии приняли участие мужчины в черных цилиндрах и пальто, которые являются членами "внутреннего круга" так называемого "Клуба сурков". Именно они ухаживают за Филом и будят его 2 февраля.

В этом году Великий Фил, роль которого на протяжении всей истории фестиваля исполняло немало сурков, спрогнозировал, что зима продлится еще шесть недель.

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Автор: Марина Григоренко