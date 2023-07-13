Посетить уникальный ботанический сад могут все желающие совершенно бесплатно.

Польскую столицу Варашаву в 2023 году признали лучшим европейским направлением для путешествий по версии European Best Destinations. И это неудивительно, ведь этот живой город с прекрасной архитектурой и богатой историей действительно может многое предложить туристам.

Одним из обязательных мест для посещения в столице Польши является библиотека Варшавского университета, которая привлекает не только жаждущих знаний студентов, но и туристов. Ведь именно здесь расположен один из крупнейших в Европе ботанических садов на крыше. Здесь можно прогуляться среди самых разнообразных растений и прудов – от типичных для польского климата до более экзотических. Даже озеро с розовыми кувшинками здесь есть.

Посетить ботсад могут все желающие с 8 утра и до вечера, причем совершенно бесплатно. Только следует учесть, что полностью для посетителей он открыт лишь в период с апреля по октябрь, тогда как в остальные месяцы можно посетить лишь нижний ярус.

Здесь также регулярно проводятся различные фестивали и мероприятия, а с крыши библиотеки открываются прекрасные виды как на новую, так и на старую Варшаву.

Внутри довольно необычных помещений библиотеки, окутанных зеленью, можно пробежаться по небольшим магазинам с полиграфией и мастерским или выпить кофе. В саму библиотеку можно попасть только по читательскому билету.

Что еще стоит обязательно сделать и посмотреть в Варшаве, читайте в нашем отдельном материале.

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