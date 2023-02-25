Работники оранжереи сумели сохранить уникальную коллекцию несмотря на обстрелы и отсутствие тепла.

В столичном Национальном ботаническом саду имени Н. Н. Гришко НАН Украины в феврале-марте 2023 года продолжается сезон цветения азалий.

Работники оранжереи сумели сохранить уникальную коллекцию несмотря на обстрелы и отсутствие тепла.

"В этом году цветение азалий особенно радует. В прошлом году наши посетители не могли посетить оранжерейный комплекс, потому что 24 февраля начались обстрелы Киева, и ботанический сад был закрыт до конца весны. В этом году саду не хватало средств на отопление зимой, поэтому вместе с благотворительным фондом Peli can live мы начали проект #теплодляоранжерей. Только благодаря донатам эти растения цветут", – рассказали работники ботсада на официальной странице в Facebook и призвали всех желающих присоединиться к акции.

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Отмечается, что сейчас коллекция азалий в оранжерее киевского ботсада насчитывает 67 сортов и является частью коллекций тропических растений, имеющий статус национального достояния. Первые сорта академик Николай Гришко привез в ботсад из Германии в 1946 году.

В частности, в коллекции сохранились растения 25 старых немецких и бельгийских сортов селекции прошлого века, с которых началась история создания коллекции отдела тропических растений, а также 29 сортов и гибридов, которые были созданы в ботаническом саду в 60-70-ых годах Светланой Приходько.

Как работает ботсад Гришко – билеты и время работы

Национальный ботанический сад имени Гришко в Киеве с мая по август открыт для посещения с 8:30 до 21:00, а в сентябре-апреле – с 8:00 до наступления сумерек. Стоимость входного билета для взрослых составляет 100 грн, для детей школьного возраста – 50 грн. Для льготных категорий граждан вход бесплатный.

Оранжерейный комплекс открыт для посещения с 11:00 до 16:00, в субботу и воскресенье с 10:30 до 16:00, выходной – понедельник, вторник. Впрочем, с 15 февраля 2023 года и до конца марта оранжерейный комплекс будет работать без выходных с 10:00 до 17:00. Стоимость входного билета – 50 грн.

Как сообщал УНИАН, из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, столичный ботсад имени Гришко закрывался для посетителей. Открыли его снова лишь после того, как пиротехники обследовали всю его территорию.

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