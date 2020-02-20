В Италии после шести лет реставрации для туристов открыли здания уничтоженного два тысячелетия назад города Помпеи (фоторепортаж, видео)

Во время работ археологи обнаружили новые артефакты, в частности, фрески и надписи.

В Италии, после шести лет реставрации, вновь открыли для туристов здания уничтоженного два тысячелетия назад города Помпеи.

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Как говорится в сюжете ТСН, каждое из зданий уникально и имеет собственное имя. К примеру, "Дом влюбленных" в свое время был домом терпимости. А "Дом в саду" - получил название из-за изображения цветов и деревьев на стенах.

Во время работ археологи обнаружили новые артефакты, в частности, фрески и надписи. На реставрацию античного города Италия и ЕС уже выделили 105 миллионов евро, работы еще продолжаются.

Помпеи разрушило извержение вулкана Везувий. В 79 году нашей эры город покрыл густой слой вулканического пепла, который, собственно, и сохранилдо нынешних дней здания и даже тела.

К слову, как добраться в Помпеи и другие полезные советы туристам по посещению Италии и Неаполя, читайте в нашем большом материале.

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