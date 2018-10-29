Настоящий Хэллоуин: ирландский городок заполонили рогатые чудовища и призраки (фото)
11:30, 29 октября 2018Фотоотчеты
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Парад носил название «Из дикого неба», что является аллюзией на легенду о Дикой охоте, которая распространена по всей Европе.
В ирландском городке Голуэй состоялся парад в честь мистического праздника Хэллоуин. Соответствующие фото опубликовало агентство Reuters.
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Парад носил название «Из дикого неба», что является аллюзией на легенду о Дикой охоте, которая распространена по всей Европе.
Участие в параде приняли и актеры, которые разыгрывали разнообразные сцены.
Как сообщал УНИАН, в Белом доме Трамп раздал конфеты детям к Хэллоину.
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