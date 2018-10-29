Настоящий Хэллоуин: ирландский городок заполонили рогатые чудовища и призраки (фото)

Парад носил название «Из дикого неба», что является аллюзией на легенду о Дикой охоте, которая распространена по всей Европе.

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