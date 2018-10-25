Из Киева в «Борисполь» запустили тестовый железнодорожный экспресс (фоторепортаж)

Цена проезда в электричке составит 80 гривень.

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» провела тестовый запуск железнодорожного экспресса из Киева в аэропорт "Борисполь". Премьер-министр Владимир Гройсман проехался в первом поезде до аэропорта.

Читайте такжеСтало известно, как будут выглядеть терминалы по продаже билетов на экспресс в «Борисполь» (фото)

Железнодорожный экспресс, который должен связать вокзал "Киев-Пассажирский" с крупнейшим международным аэропортом "Борисполь", будет запущен в ноябре, а не 1 декабря, как планировалось ранее.

"Едем железнодорожным экспрессом до аэропорта "Борисполь". В феврале - проект, в мае - начало работ, в октябре - тестовый пуск подвижного состава. В ноябре начало работы экспресса", - написал премьер-министр в Twitter.

Также, Гройсман сообщил, что цена проезда будет 80 гривень. "Борисполь" - крупнейший аэропорт страны, и добраться до него теперь можно быстро, без пробок, всего за 35 минут и 80 гривень", - написал он.

Напомним, недавно УЗ закончила процедуру официального утверждения названия железнодорожной станции, которая строится возле аэропорта "Борисполь". Она будет называться просто - Борисполь-аэропорт.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года Кабмин поддержал разработанный "Укрзализныцей" проект строительства скоростной линии железнодорожного сообщения "Борисполь". Согласно проекту строительства, линия будет проложена от станции "Киев-Пассажирский" через станцию "Выдубичи" до терминала D аэропорта "Борисполь". Расчетное время в пути - 35 минут. Изначально планировали уложиться в 600-800 миллионов гривень.