Reuters показал жизнь в городе-призраке Малакаль (фоторепортаж)
В 2013 году в Южном Судане, через два года после обретения независимости от Судана, вспыхнул вооруженный межэтнический конфликт между народами нуэр и динка.
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Город Малакаль с населением около 140 тысяч человек оказался в самом эпицентре этого конфликта.
Активная фаза конфликта продолжалась более полугода, и за это время большинство жителей города, которые не погибли от конфликта, покинули свои дома.
Тем не менее, и на сегодняшний день ситуация в регионе остается нестабильной, поэтому далеко не все спешат возвращаться в Малакаль.
Напомним, ранее французский фотограф показал красоту покинутих мест в разных уголках мира.