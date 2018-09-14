Reuters показал жизнь в городе-призраке Малакаль (фоторепортаж)

Город Малакаль в 2013 году оказался в самом эпицентре межэтнического конфликта в регионе.

В 2013 году в Южном Судане, через два года после обретения независимости от Судана, вспыхнул вооруженный межэтнический конфликт между народами нуэр и динка.

Читайте такжеЯдерный туризм: японцы предлагают посетить ближайший к Фукусиме город-призрак за 210 долларов (фоторепортаж, видео)

Город Малакаль с населением около 140 тысяч человек оказался в самом эпицентре этого конфликта.

Активная фаза конфликта продолжалась более полугода, и за это время большинство жителей города, которые не погибли от конфликта, покинули свои дома.

Тем не менее, и на сегодняшний день ситуация в регионе остается нестабильной, поэтому далеко не все спешат возвращаться в Малакаль.

Напомним, ранее французский фотограф показал красоту покинутих мест в разных уголках мира.