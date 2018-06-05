Кайе-сюр-Мер: морской променад длиной 400 пляжных домиков во Франции (фоторепортаж)

Местный дощатый променад с 400 кабинками считается старейшим и одним из самых известных в Европе.

Пляж коммуны Кайе-сюр-Мер на севере Франции известен своим морским променадом с дощатым настилом с 400 кабинками.

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Этот дощатый променад считается старейшим и одним из самых известных в Европе. Впрочем, к сожалению, с каждым годом количество кабинок сокращается.

Еще одной популярной среди туристов точкой в городе является старый маяк, построенный в 1835 году, разрушенный немцами в 1944 году и восстановленный в 1951 году.

Ранее УНИАН.Туризм рассказывал о французской коммуне Этрета на побережье Ла-Манша, широко известную благодаря живописным прибрежным скалам, образующим многочисленные природные арки.