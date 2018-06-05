Кайе-сюр-Мер: морской променад длиной 400 пляжных домиков во Франции (фоторепортаж)
17:13, 05 июня 2018Фотоотчеты
74 0
Местный дощатый променад с 400 кабинками считается старейшим и одним из самых известных в Европе.
Пляж коммуны Кайе-сюр-Мер на севере Франции известен своим морским променадом с дощатым настилом с 400 кабинками.
Читайте такжеСерферы со всего мира съезжаются на португальский пляж за самыми высокими волнами (фоторепортаж)
Этот дощатый променад считается старейшим и одним из самых известных в Европе. Впрочем, к сожалению, с каждым годом количество кабинок сокращается.
Еще одной популярной среди туристов точкой в городе является старый маяк, построенный в 1835 году, разрушенный немцами в 1944 году и восстановленный в 1951 году.
Ранее УНИАН.Туризм рассказывал о французской коммуне Этрета на побережье Ла-Манша, широко известную благодаря живописным прибрежным скалам, образующим многочисленные природные арки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter