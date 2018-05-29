Швейцарские поля покрылись "маковым" ковром (фоторепортаж)

17:45, 29 мая 2018
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Поэтому по дороге в город сейчас можно полюбоваться невероятной красоты красным ковром из цветков маков.

Отметим, швейцарский город Ньон расположен между Лозанной и Женевой, на северном берегу Женевского озера. Прежде всего город известен тем, что там расположена штаб-квартира УЕФА.

Ранее УНИАН рассказывал о самом большом в Европе равнинномй водопаде, который расположен в Швейцарии на реке Рейн.

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Теги: #Швейцария#туризм#природа#Женева#маковое поле#путешествия#пейзажи