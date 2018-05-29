Швейцарские поля покрылись "маковым" ковром (фоторепортаж)
17:45, 29 мая 2018Фотоотчеты
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Поля по дороге в Ньон в конце мая усеяны невероятным красным ковром из маков.
Недалеко от швейцарского Ньона в пригороде Женевы в полном разгаре цветение маковых полей.
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Поэтому по дороге в город сейчас можно полюбоваться невероятной красоты красным ковром из цветков маков.
Отметим, швейцарский город Ньон расположен между Лозанной и Женевой, на северном берегу Женевского озера. Прежде всего город известен тем, что там расположена штаб-квартира УЕФА.
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