Швейцарские поля покрылись "маковым" ковром (фоторепортаж)

Поля по дороге в Ньон в конце мая усеяны невероятным красным ковром из маков.

Недалеко от швейцарского Ньона в пригороде Женевы в полном разгаре цветение маковых полей.

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Поэтому по дороге в город сейчас можно полюбоваться невероятной красоты красным ковром из цветков маков.

Отметим, швейцарский город Ньон расположен между Лозанной и Женевой, на северном берегу Женевского озера. Прежде всего город известен тем, что там расположена штаб-квартира УЕФА.

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