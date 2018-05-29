Туристический Сингапур: сочетание современных инноваций и традиций (фоторепортаж)

Туризм является чрезвычайно важной для страны отраслью экономики.

Азиатский город-государство Сингапур привлекает туристов со всего мира сочетанием современных инноваций и традиций.

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Туризм является чрезвычайно важной для страны отраслью экономики, ведь Сингапур ежегодно посещает количество иностранных туристов, превышающее в несколько раз население страны, а отсюда - и немалые доходы в государственный бюджет.

Поэтому не удивительно, что власти Сингапура делают немало для привлечения иностранных туристов: устраивают различные мероприятия и развивают інфтраструктуру.

Например, на данный момент в аэропорту Сингапура, который к тому же уже неоднократно признавался лучшим в мире, продолжается строительство уникального комплекса. Он должен включить в себя разнообразные достопримечательности, пятиэтажный сад и крытый водопад, отель, авиационные объекты, а также 300 точек торговли и питания.