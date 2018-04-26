Годовщина аварии на ЧАЭС: в столичном музее "Чернобыль" рассказывают историю трагедии (фоторепортаж)

В 2016 году музей "Чернобыль" получил звание Travellers Choice от влиятельного сервиса о путешествиях TripAdvisor.

Ежегодно 26 апреля, в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в 1986 году, в Украине и мире вспоминают жертв и героев этой трагедии.

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Национальный музей "Чернобыль" в свою очередь рассказывает об истории этой ужасной трагедии.

Кстати, в 2016 году столичный музей "Чернобыль" получил звание Travellers Choice от влиятельного сервиса о путешествиях TripAdvisor.

Музей расположен по адресу переулок Хоревой, 1 (ст. метро "Контрактовая площадь") и работает с понедельника по субботу в 10:00-18.00.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2018 года на Почтовой площади в Киеве в годовщину аварии на ЧАЭС певица ONUKA сыграет техногенную симфонию.