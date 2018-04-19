Франция уже начинает пляжный сезон (фоторепортаж)

14:15, 19 апреля 2018
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В том числе их привлекает коммуна Этрета во французском департаменте Приморская Сена на берегу Ла-Манша, широко известная благодаря живописным прибрежным скалам, образующим многочисленные природные арки. Само побережье Этреты расположено на так называемом Известняковом берегу (Па-де-Ко).

Особенно популярно это туристическое место среди влюбленных пар.

Как сообщал Погода.УНИАН, в Европе наступило "апрельское лето" - в Германии и Нидерландах уже загорают.

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Теги: #Франция#туризм#пляж