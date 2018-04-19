Франция уже начинает пляжный сезон (фоторепортаж)

Туристов привлекает коммуна Этрета на побережье Ла-Манша, широко известная благодаря живописным прибрежным скалам, образующим многочисленные природные арки.

С приходом настоящей весенней погоды во Франции уже начинается пляжный сезон. Туристы, желающие отдохнуть у моря, понемногу съезжаются к знаменитым французским пляжам Средиземноморья.

Читайте такжеНазваны самые недооцененные туристические направления Средиземноморья

В том числе их привлекает коммуна Этрета во французском департаменте Приморская Сена на берегу Ла-Манша, широко известная благодаря живописным прибрежным скалам, образующим многочисленные природные арки. Само побережье Этреты расположено на так называемом Известняковом берегу (Па-де-Ко).

Особенно популярно это туристическое место среди влюбленных пар.

Как сообщал Погода.УНИАН, в Европе наступило "апрельское лето" - в Германии и Нидерландах уже загорают.