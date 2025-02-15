Посещение Франции - это всегда затратная идея. Однако, если оставить Париж вне планов, а поехать на средиземноморское побережье, то все может оказаться иначе.
Эксперт по путешествиям Сэм Сирс назвал город, отпуск в котором "не ударит по кошельку". Этот город богат культурой и историей, а также природными красотами. Это город Монпелье, пишет Traveloffpath.
Монпелье - это не пляжный город, но великолепное средиземноморское побережье с пляжами, отмеченными Голубым флагом, ждет вас в получасе езды.
Вдоль береговой линии есть много ресторанов и баров, где можно насладиться свежей средиземноморской кухней с оттенком французского колорита.
Кроме того, Монпелье, оживленный город средневековой эпохи, изобилует историческими достопримечательностями, начиная от монастырей, которым тысяча лет, и заканчивая потрясающими соборами, и, конечно же, районом Старого города, который обязательно нужно посетить.
Place de la Comedie - это открытая площадь, изобилующая кафе и бутиками, идеальное место, чтобы расслабиться.
Также не пропустите в центре города собор Сен-Пьер, один из самых красивых готических памятников во всей Европе, и, что самое приятное, вход туда бесплатный.
Итак, после того как вы увидите все достопримечательности в городе, отправляйтесь винодельни за городом. Для туристов открыты более 54 местных виноделов.
TripAdvisor назвал 5 лучших виноделен в Монпелье:
- Chateau de Flaugergues
- Chateau de l'Engarran
- Виноградник и винодельня Domaine de Saumarez
- Clos Sorian
- La Cave D'occitanie
Обед обойдется вам в $15, а бутылка первоклассного красного вина стоит всего $7.
Относительно жилья, зимой, например, в Монпелье вас ждут многочисленные высококлассные бутик-отели, всего за $71. Также апартаменты в городе можно забронировать через Airbnb и Vrbo.
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