Жители двух домов украсили свой двор кустами роз и прославили его на весь город.

В Тернополе жители двух пятиэтажек украсили общий двор двумя десятками кустовых роз разного цвета, сделав его бесплатной фотозоной.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Кусты так разрослись, что образовали уличную оранжерею. Селфи с розами там делают все, даже случайные прохожие.

«Красные, желтые и фиолетовые – огромные кусты роз сделали проход между этими пятиэтажками зоной «вау». Сюда специально приезжают со всего Тернополя ради красивых фото», – говорится в сюжете.

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Автор: Катерина Шварц