В Тернополе жители двух пятиэтажек украсили общий двор двумя десятками кустовых роз разного цвета, сделав его бесплатной фотозоной.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Кусты так разрослись, что образовали уличную оранжерею. Селфи с розами там делают все, даже случайные прохожие.
«Красные, желтые и фиолетовые – огромные кусты роз сделали проход между этими пятиэтажками зоной «вау». Сюда специально приезжают со всего Тернополя ради красивых фото», – говорится в сюжете.
Читайте такжеВ ботсаду Черновицкого университета расцвели краснокнижные растения (видео)Отмечается, что выращивать розы во дворе начали 10 лет назад. И для того, чтобы следить за вредителями, установили пять уличных камер.
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