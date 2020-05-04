В Wizz Air спрогнозировали, сколько продлится неопределенность вокруг авиаперевозок

Авиаперевозчик прогнозирует, что неопределенность вокруг авиаперевозок и пандемии продлится, как минимум, 2-3 месяца.

Крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе венгерская компания Wizz Air объясняет открытие новой авиабазы в Украине привязанностью к украинскому рынку и финансовой стабильностью, которая позволила это делать.

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Об этом сообщил коммерческий директор Wizz Air Джордж Михалопулос в интервью для ЭП.

"Это (открытие новой базы во Львове - ЭП) связано с нашей приверженностью к Украине и продолжением расширения деятельности на рынке.

Учитывая нашу лоукост бизнес-модель и финансовое состояние мы видим, что для нас этот период – это возможность продолжать рост. И об этом свидетельствует наш сегодняшний анонс об открытии новой базы и новых рейсов. Мы работали в Украине более десяти лет и будем продолжать развиваться", - сообщает Михалопулос.

В Wizz Air признают, что неопределенность вокруг авиаперевозок и пандемии продлится, как минимум 2-3 месяца.

"Мы понимаем, что следующие 2-3 месяца будут немного нечеткими из-за необходимости адаптироваться. Но наше сотрудничество с Украиной – это не 2-3 месяца, речь идет о годах сотрудничества и мы продолжим расширять деятельность на этом рынке", - резюмирует коммерческий директор компании.

Как сообщал УНИАН, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе Wizz Air с 1 июля 2020 года открывает новую базу в Международном аэропорту «Львов» имени Даниила Галицкого, где разместит один самолет Airbus A320, а также запускает 7 новых маршрутов из Украины.

Wizz Air с 24 марта приостановил выполнение рейсов в/из своей базы в международном аэропорту «Киев» в связи с решением Кабинета министров Украины о временном закрытии большинства украинских аэропортов.

Справка УНИАН. Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, который выполняет рейсы по более чем 700 маршрутам с 25 баз, сочетая 155 направлений в 45 странах.