Украина хочет расширить квоту на полеты по маршруту Киев-Прага

Действующее соглашение между странами позволяет авиакомпаниям Украины и Чехии выполнять по 10 еженедельных рейсов на маршруте Киев-Прага.

Госавиаслужба Украины предложила авиационным властям Чехии увеличить существующую квоту на полеты на линии Киев-Прага до 17 рейсов в неделю.

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Об этом говорится в ответе главы регулятора Александра Бильчука на запрос avianews.com. Соответствующее предложение ведомство направило письмом от 13 февраля 2020 года, однако на данный момент окончательного соглашения с авиационными властями Чехии по данному вопросу не достигнуто, добавили в Госавиаслужбе.

Действующее соглашение между странами позволяет авиакомпаниям Украины и Чехии выполнять по 10 еженедельных рейсов на маршруте Киев-Прага. Существующая квота распределена между МАУ и Czech Airlines.

Заявку на выполнение семи рейсов в неделю из Киева в Прагу подавал SkyUp, однако лоу-кост получил отказ на заседании комиссии Госавиаслужбы 27 февраля в связи с отсутствием свободных частот.

В настоящее время авиакомпания летает из киевского аэропорта "Борисполь" в чешский город Пардубице, расположенный в 125 км от Праги. 13 января заявку на полеты из Пардубице в Киев по чешской квоте подал венгерский лоу-кост Wizz Air.

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