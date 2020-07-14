В Украину вернулся одесский велопутешественник Верин, застрявший в Аргентине из-за COVID-19 (фото)

В Южной Америке одессит пробыл 268 дней.

В Украину вернулся одесский велопутешественник Руслан Верин, что застрял весной в Аргентине из-за COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил сам Верин, который с осени прошлого года путешествовал по Южной Америке.

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Он отмечает, что путешествие пришлось прервать, не добравшись до конечной «точки» маршрута - города Ушуайя. По словам Верина, в Украину он прибыл без своего велосипеда, потому что он утерян по дороге.

«Так долго проходили паспортный контроль, весь багаж уже давно отгрузили и он ждал на остановленной ленте. Я забрал только сумку. Велосипеда нигде в зале не было. У некоторых (пассажиров - УНИАН) также затерялись сумки на стыковочных рейсах. Я и другие пассажиры написали заявления на возврат багажа», - написал Верин.

Он отметил, что в Южной Америке пробыл 268 дней, преодолел на велосипеде 7,7 тыс. км.

Как сообщал УНИАН, одессит Руслан Верин известный своими путешествиями на велосипеде, во время которых ранее пересек Африку, Азию, Северную и Центральную Америку - 54,6 тыс. км.

Осенью 2019 года Верин отправился покорять Южную Америку. В марте 2020 года он въехал в Аргентину, где был задержан полицией и отправлен на карантин.

Подробнее о приключениях украинского путешественника в Аргентине читайте в апрельском интервью Верина УНИАНу.

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