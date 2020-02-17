Велопутешественник из Украины поднялся на вулкан в Боливии высотой более 6000 метров (фото)

Одессит путешествует на велосипеде по Южной Америке и недавно поднялся на самую высокую вершину юго-западной Боливии — вулкан Утурунку.

Украинец Руслан Верин поднялся с велосипедом на вулкан Утурунку в Боливии высотой более 6000 метров над уровнем моря.

Об этом он написал в Facebook.

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Верин путешествует на велосипеде по Южной Америке и недавно поднялся на самую высокую вершину юго-западной Боливии — вулкан Утурунку.

Он написал, что во время подъема переночевал в палатке на высоте 6000 метров. По его словам, снаружи палатки было -20°C и сильный ветер. Утром Верин продолжил подъем.

«Хотел так же как и вчера, несколькими частями занести багаж и велосипед на пик. Но по привычке сложил палатку, вещи по сумкам, а сумки на велосипед и так начал толкать велосипед вверх», — описывал подъем путешественник.

Также Верин рассказал, что с увеличением высоты становилось все сложнее толкать велосипед.

«Я не могу даже 100 метров протолкать велосипед без остановок. Усталость нарастает в геометрической прогрессии. Второй день абсолютно никого не встречаю. Абсолютно сам. Единственная дорога давно стала без следов машин. Потом перешла в тропинку, на которой мой след стал единственным», — написал Руслан.

Руслан Верин — одессит, который путешествует на велосипеде по Украине и миру. В прошлом году путешественник вернулся из путешествия в Южную Африку. Тогда он проехал 10 445 километров за 178 дней.

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